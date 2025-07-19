У Павлограді чутно вибухи: місто під масованою атакою ракет і "Шахедів"

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, місто перебуває під масованою атакою ракет і "Шахедів". Інформація про наслідки на цей момент не надходила.

За останніми даними, нові групи ворожих ударних дронів заходять на північному сході Чернігівщини. Вони летять у південно-західному напрямку.

Водночас моніторинги повідомляють, що здійснено пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Офіційно інформацію поки що не підтверджено.