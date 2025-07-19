В Павлограде слышны взрывы: город под массированной атакой ракет и "Шахедов"

Удар по Украине 18 июля

Россия запустила баллистические ракеты и дроны в сторону Украины вечером, 18 июля. В нескольких городах прогремели взрывы, в том числе, в районе Полтавы.

Кроме того, россияне запустили несколько групп ударных дронов. В Киеве дважды была объявлена воздушная тревога.

Позже в украинской столице стало известно о первых последствиях вражеской атаки. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.

Более того, в Одессе сообщили о взрывах. Более 20 ударных дронов РФ заходило в воздушное пространство Одессы с разных боков. Минимум один человек погиб, еще несколько пострадали в результате попадания в многоэтажное здание.

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