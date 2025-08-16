У Павлограді чути вибухи: Повітряні сили зафіксували швидкісну ціль зі сходу

Обстріли України 16 серпня

Російські війська щодня завдають ударів по території України, намагаючись посіяти паніку та зруйнувати критичну інфраструктуру.

Сьогоднішній день не став винятком. Протягом доби ворог активно застосовував різні засоби ураження, зокрема ракети та безпілотні літальні апарати, спричиняючи пожежі та загрозу для цивільного населення.

Зокрема, сьогодні російський дрон атакував співробітників ДСНС під час гасіння пожежі на території складського приміщення в Запорізькій області. Як повідомляють у службі, удар стався саме в той момент, коли рятувальники ліквідовували вогонь, що створило небезпечну ситуацію для персоналу та загрожувало розповсюдженням пожежі.

У ніч на 16 серпня також зафіксовано атаку російських ударних безпілотників на територію Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу у декількох районах виникло кілька пожеж, які намагалися ліквідувати місцеві служби.

Крім того, протягом ночі Росія здійснила ракетний удар ракетою "Іскандер" та понад 80 атак дронами типу "Шахед" по різних регіонах України.

Станом на ранок українські військові повідомили про кількість збитих та подавлених безпілотників системами ППО.

Увечері ж Слов’янськ зазнав двох обстрілів з використанням ворожих дронів "Італмас". У результаті обстрілів постраждав приватний сектор, були пошкоджені будинки, а в одному з районів поранено жінку.