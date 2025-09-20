Павлоград та Миколаїв після дронів атакує балістика: у містах повторні вибухи

Комбінована масована атака Росії

В ніч на суботу, 20 вересня, російський агресор масовано атакує Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Зокрема, центрами ударів "Шахедів" є Дніпро і Павлоград. У містах неодноразово лунали вибухи.

Також через атаку ударних безпілотників було чути вибухи у Миколаєві.

Близько 04:33 в Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Тим часом за даними моніторингових пабліків, група стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, запустила крилаті ракети в напрямку України.