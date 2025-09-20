Павлоград и Николаев после дронов атакует баллистика: в городах повторные взрывы

Комбинированная массированная атака России

В ночь на субботу, 20 сентября, российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В частности, центрами ударов "Шахедами" являются Днепр и Павлоград. В городах неоднократно гремели взрывы.

Также из-за атаки дронов были слышны взрывы в Николаеве.

Около 04:33 в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Тем временем, по данным мониторинговых пабликов, группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.