Война в Украине

Павлоград и Николаев после дронов атакует баллистика: в городах повторные взрывы

Фото: россияне атакуют баллистикой областные центры Украины (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы обстреляли баллистическими ракетами Николаев и Павлоград. В городах прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

В 04:34 военные сообщили о движении скоростных целей на Павлоград.

В 04:39 состоялся повторный пуск скоростных целей на Павлоград. Также ракеты летели в направлении Николаева.

Корреспонденты Суспільного сообщили о взрывах в этих городах.

Обновлено 04:49

Воздушные силы сообщили о движении еще одной скоростной цели на Николаев.

Комбинированная массированная атака России

В ночь на субботу, 20 сентября, российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В частности, центрами ударов "Шахедами" являются Днепр и Павлоград. В городах неоднократно гремели взрывы.

Также из-за атаки дронов были слышны взрывы в Николаеве.

Около 04:33 в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Тем временем, по данным мониторинговых пабликов, группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.

