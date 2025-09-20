Павлоград и Николаев после дронов атакует баллистика: в городах повторные взрывы

Российские террористы обстреляли баллистическими ракетами Николаев и Павлоград. В городах прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.
В 04:34 военные сообщили о движении скоростных целей на Павлоград.
В 04:39 состоялся повторный пуск скоростных целей на Павлоград. Также ракеты летели в направлении Николаева.
Корреспонденты Суспільного сообщили о взрывах в этих городах.
Воздушные силы сообщили о движении еще одной скоростной цели на Николаев.
В ночь на субботу, 20 сентября, российский агрессор массированно атакует Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В частности, центрами ударов "Шахедами" являются Днепр и Павлоград. В городах неоднократно гремели взрывы.
Также из-за атаки дронов были слышны взрывы в Николаеве.
Около 04:33 в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Тем временем, по данным мониторинговых пабликов, группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.