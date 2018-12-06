Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Согласно томосу, Украинская церковь самостоятельна во внутренней жизни

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал о нюансах томоса для Украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павленко в Facebook.

Так, Павленко назвал признаки автокефалии, которые присутствуют в томосе для Украинской церкви. Это, в частности, независимость и самостоятельность церкви.

"Церковь является независимым субъектом, а не частью другого субъекта (другой церкви), как УПЦ (МП) является частью РПЦ. Церковь сама избирает предстоятеля - и он не должен получить "благословение" от другой церкви, как это есть в УПЦ (МП). Церковь имеет свое место в Диптихе (порядке поминовения). Церковь самостоятельна во внутренней жизни. Признание права на апелляцию к Вселенскому Патриарху не является ограничением - это одна из привилегий Вселенского как Первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ", - написал он.

Павленко добавил, что устав автокефальной Украинской православной церкви будет обсужден и принят украинскими архиереями, имплементируя положения томоса.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что объединительный собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря. На соборе провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

Кроме того, по словам Порошенко, автокефалия и томос являются вопросами нацбезопасности.