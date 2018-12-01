Порошенко назвал автокефалию и томос вопросами нацбезопасности

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам президента, это не столько церковный вопрос, сколько вопрос нашей государственности

Вопрос автокефалии украинской православной церкви и томос касаются не столько церкви, как государственности, независимости и национальной безопасности Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время обращения по случаю 27-й годовщины референдума за независимость Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По словам Порошенко, это касается и вопросов автокефалии украинской православной церкви и получения томоса.

"Хочу объяснить, что это не столько церковный вопрос, сколько вопрос нашей государственности, нашей независимости, нашей национальной безопасности. В последние дни в социальных сетях гуляет красноречивое фото: епископ Русской православной церкви освящает ракетный комплекс в оккупированном Крыму. Патриарх Кирилл на каждой литургии молится за российское воинство - то самое, которое убивает украинцев. РПЦ - неотъемлемая часть политической системы РФ. Кремль не скрывает, что рассматривает её как один из главных инструментов для влияния на Украину", - отметил глава государства.

По его словам, через церковь Россия влияла на события в Украине, именно поэтому Украина начала переговоры со Вселенским патриархом.

"Узел распутывали сложно, но есть результат. Его Всесвятость и Синод подтвердили незаконность аннексии Киевской митрополии Москвой, осуществленную ещё в семнадцатом веке. Они, как и мы, не признают никаких претензий РПЦ Украине. У нас будет своя независимая ни от кого церковь, которая будет признана мировым православием. Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины - принято. Томос, грамота, которая это подтверждает, - написана. Объединительный собор - назначен, и он выберет предстоятеля, который поедет в Стамбул и получит томос из рук Его Всесвятости Варфоломея", - подчеркнул глава государства.

РБК-Украина ранее писало, что процесс создания поместной православной церкви в Украине продолжается. На заседании синода Константинопольского (Вселенского) патриархата в Стамбуле 27-29 ноября "украинский вопрос" рассматривался, но дату проведения объединительного Собора, на котором и будет создана новая церковь, пока не назвали. После синода президент Петр Порошенко объявил, что решение о создании автокефальной церкви принято, а текст томоса – грамоты об автокефалии - уже утвержден.

Напомним, точная дата Всеукраинского Обьединительного православного архиерейского собора еще не известна, однако президент Петр Порошенко убежден, что он состоится в первой половине-середине декабря.