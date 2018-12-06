Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Відповідно до томосу, Українська церква самостійна у внутрішньому житті

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко розповів про нюанси томосу для Української церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Павленка у Facebook.

Так, Павленко назвав ознаки автокефалії, які присутні в томосі для Української церкви. Це, зокрема, незалежність та самостійність церкви.

"Церква є незалежним суб‘єктом - а не частиною іншого суб‘єкта (іншої церкви), як УПЦ (МП) є частиною РПЦ. Церква сама обирає предстоятеля - і він не мусить отримати "благословіння" від іншої церкви, як це є в УПЦ (МП). Церква має своє місце в Диптиху (порядку поминання). Церква самостійна у внутрішньому житті. Визнання права на апеляцію до Вселенського Патріарха не є обмеженням - це один з привілеїв Вселенського як Першого за честю. Це визнають усі, крім РПЦ", - написав він.

Павленко додав, що статут автокефальної Української православної церкви буде обговорений і ухвалений українськими архієреями, імплементуючи положення томосу.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня. На соборі проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля.

Крім того, за словами Порошенка, автокефалія і томос є питаннями нацбезпеки.