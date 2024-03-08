"Пауза для Путіна": Зеленський пояснив ризики перерви у війні для України

Президент Володимир Зеленський назвав перерву у війні - серйозним викликом і великою проблемою для України і Європи. Він зауважив, що опираючись на минулий досвід, заморожений конфлікт насправді є вигідною паузою для Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Cinque minuti.

Як зауважив Зеленський, Україна мала такий досвід після окупації Криму, і після окупації частини Донбасу.

"Це було схоже напевно на те, що зараз звучить в деяких медіа і від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза... Але ми це проходили. Ця пауза у війні, це не пауза у війні, а пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили", - підкреслив президент України.

Зеленський повідомив, що наразі у Росії спостерігається великий дефіцит в ракетах.

"Вони їх пробують купити в Ірані і вже взяли у Північної Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами і вони беруть їх у КНДР. Так само дрони, виготовляють і купують також в Ірані", - зазначив він.

За словами Зеленського, ця пауза потрібна окупантам через те, що у них є брак з досвідченими військовими, яких вони втратили на території України.

"Ці люди загинули. І зараз ми бачимо по тому контингенту, який приходить до нас, на нашу землю і воює з нами, навіть ті, що потрапляють в полон ми бачили, що є люди, які навіть були не підготовлені місяць", - сказав він.

Водночас Зеленський додав, що в Україні розуміють, що Росії бракує офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування.

"Тобто ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, що буде те саме, що було після 2014 року. Коли заморожений конфлікт дав їм можливість наростити зброю, накопичувати силу, а потім вторгнутися в Україну. Він може зробити те саме", - підсумував президент України.