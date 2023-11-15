Заморожений конфлікт є патовою ситуацією, Україна не може її собі дозволити, - Зеленський

Заморожений конфлікт є патовою ситуацією, Україна вже жила з цим. Однак зараз країна не може собі дозволити чогось подібного.

"Патова ситуація - це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт - це та сама війна, але без можливості відповісти ворогу, без надії на майбутнє, без надії на те, що у тебе будуть інвестувати, бо хто буде інвестувати в заморожений конфлікт", - йдеться у заяві.

Президент зауважив, що він жив в Україні під час замороженого конфлікту, а саме після 2014 року, коли відбулась російська окупація частини території України, у всіх був настрій для підписання "мінських угод".

"Буде заморожений конфлікт, бо така у нас патова ситуація. Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Так, немає таких жертв, вони маленькі. Так, не втрачає кожна сім'я когось з близьких. Але ж хтось когось втрачає, бо там на контактній лінії хтось стоїть. То що виходить, це стосується лише якоїсь частини населення. І всі роблять вигляд, що немає війни", - додав президент.

Проте Зеленський пояснив, що війна є, бо заморожений конфлікт - це війна така сама. Це як вулкан, який спить, але точно прокинеться, тут лише питання часу. Він порівняв заморожений конфлікт зі звіром, який відновить сили та піде далі. Саме тому, за його словами, Україна не може дозволити собі будь-які патові ситуації.

Замороження війни в Україні

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляв, що заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін відкидає таку можливість.