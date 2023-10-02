Чи можливе заморожування бойових дій в Україні: думка експерта

За його словами, Росія зараз не зацікавлена у заморожуванні, а Україна називає своєю метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Мусієнко уточнив, що в майбутньому може розпочатися етап, коли Україні знадобиться час на накопичення ресурсів, сил та засобів, щоб продовжити деокупацію.

"Я не можу назвати це "заморожуванням", але зниження інтенсивності конфлікту в 2024 році можливе. Тому що умовно закони війни говорять про те, що іноді це необхідно обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде і Росії, адже вона не має сил вести війну високої інтенсивності дуже довго", - розповів експерт.

Заморозка війни

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.