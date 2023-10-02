ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можливе заморожування бойових дій в Україні: думка експерта

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 19:09
UA EN RU
Чи можливе заморожування бойових дій в Україні: думка експерта Фото: експерт розповів, чи можливе заморожування бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Заморожування війни Росії проти України можливе лише теоретично. Позиція двох сторін відкидає таку можливість.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Росія зараз не зацікавлена у заморожуванні, а Україна називає своєю метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Мусієнко уточнив, що в майбутньому може розпочатися етап, коли Україні знадобиться час на накопичення ресурсів, сил та засобів, щоб продовжити деокупацію.

"Я не можу назвати це "заморожуванням", але зниження інтенсивності конфлікту в 2024 році можливе. Тому що умовно закони війни говорять про те, що іноді це необхідно обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде і Росії, адже вона не має сил вести війну високої інтенсивності дуже довго", - розповів експерт.

Заморозка війни

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського