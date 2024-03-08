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"Пауза для Путина": Зеленский объяснил риски перерыва в войне для Украины

Украина, Пятница 08 марта 2024 15:20
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"Пауза для Путина": Зеленский объяснил риски перерыва в войне для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov/ru-2)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Владимир Зеленский назвал перерыв в войне - серьезным вызовом и большой проблемой для Украины и Европы. Он отметил, что, опираясь на прошлый опыт, замороженный конфликт на самом деле является выгодной паузой для Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его интервью Cinque minuti.

Как отметил Зеленский, Украина имела такой опыт после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса.

"Это походило наверное на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят о том, что нужна пауза... Но мы это проходили. Эта пауза в войне, это не пауза в войне, а пауза для Путина . Для него нужна пауза и это факт. Для того чтобы накопить силы", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский сообщил, что в России наблюдается большой дефицит в ракетах.

"Они их пробуют купить в Иране и уже взяли у Северной Кореи. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами и они берут их в КНДР. Так же дроны, производят и покупают также в Иране", - отметил он.

По словам Зеленского, эта пауза нужна оккупантам из-за того, что у них есть недостача опытных военных, которых они потеряли на территории Украины.

"Эти люди погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю и воюет с нами, даже попадающие в плен мы видели, что есть люди, которые даже были не подготовлены месяц", - сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что в Украине понимают, что России не хватает офицеров и обычных военных, прошедших соответствующий срок тренировки.

"То есть эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, что будет то же, что было после 2014 года. Когда замороженный конфликт дал им возможность нарастить оружие, накапливать силу, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое", - подытожил Президент Украины.

Заморозка войны в Украине

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.

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