ua en ru
Вт, 21 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Жуков став радником: хто замість нього тимчасово керує Департаментом патрульної поліції

11:53 21.04.2026 Вт
2 хв
Клименко розповів про кадрові рішення
Ірина Глухова, Юлія Акимова
Фото: Євгеній Жуков, генерал поліції (patrolpolice.gov.ua)

Після відставки голова патрульної поліції Євген Жуков отримав нове призначення - радником голови Нацполіції. Тимчасово обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції виконуватиме Олександр Фацевич.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Читайте також: Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

"Жуков Євген - бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. "Хижак" (зведена стрілецька бригада "Хижак" - елітний підрозділ Департаменту патрульної поліції України - ред.) чудово воює", - зазначив Клименко.

"Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно", - додав міністр.

Попри це, за словами глави МВС, Жуков залишається в команді та працюватиме радником голови Нацполіції.

"Тобто залученості поліції у війну", - уточнив він.

Клименко також повідомив про кадрові рішення за результатами службового розслідування - від посад відсторонено всю вертикаль, від командирів підрозділів до керівництва київської патрульної поліції.

"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення", - додав міністр.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції покладено на генерала поліції третього рангу Олександра Фацевича.

Він залишається заступником Голови Національної поліції України - керівником патрульної поліції.

Теракт у Києві та відставка Жукова

Нагадаємо, 18 квітня в Києві сталася кривава трагедія - у Голосіївському районі чоловік відкрив вогонь по людях.

Згодом він захопив заручників у магазині та стріляв у поліцейських під час спроби затримання.

До переговорів із ним залучали перемовників, однак у підсумку зловмисника було ліквідовано. Внаслідок стрілянини загинули шість людей, ще 14 дістали поранення.

Після інциденту широку суспільну критику викликали дії двох патрульних поліцейських, які під час нападу залишили місце події, попри присутність цивільних, зокрема пораненої дитини. Відео їхніх дій поширили очевидці.

Після резонансу у поліції призначили службове розслідування, а обох патрульних відсторонили від виконання обов’язків та повідомили про підозру.

На цьому тлі начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку, пояснивши це відповідальністю за дії підлеглих. У МВС та Нацполіції дії патрульних назвали "ганебними".

Все що відомо про теракт у Києві, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Міністерство внутрішніх справ України Клименко Національна поліція
Новини
