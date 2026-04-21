Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому, которому инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями во время теракта в Киеве. Полицейского отправили под стражу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

В частности, полицейскому избрали содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен. Срок действия меры пресечения - 60 суток (до 18 июня 2026 года).

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения - содержании под стражей.

Как рассказал ранее глава МВД Игорь Клименко, сбежавшие с места правоохранители это 27-летний полицейский и 44-летняя полицейская (женщина попала в органы во время реформы полиции в 2015 году. Она работала в штабе).

Что касается мужчины патрульного, ему 27 лет. Он окончил Академию патрульной полиции и пришел служить в патрульную полицию в 2025 году.

Что сказал Дробницкий в суде

Михаил Дробницкий в суде рассказал о своей версии событий. По его словам, поначалу экипаж получил вызов о хулиганстве. Во время движения они услышали крики и звуки выстрелов, после чего остановились и уточнили у охранника, где происходит стрельба.

Подойдя к подъезду, полицейские увидели раненых мужчину и женщину, а также ребенка с огнестрельным ранением. Он сообщил, что сразу передал по рации необходимость вызова скорой помощи, поскольку понимал серьезность ситуации.

По словам Дробницкого, он оставил напарницы ключи и планшет и попросил ее бежать за аптечкой, чтобы оказать помощь пострадавшим.

После этого он снова пытался передать информацию дежурному, но в этот момент, как он утверждает, из подъезда вышел вооруженный человек с автоматом и открыл прицельный огонь в его сторону.

Патрульный отметил, что начал отходить в укрытие, во время чего по нему вели огонь. Он также добавил, что после этого пытался принять меры, чтобы выявить и обезвредить нападавшего.

Что известно о теракте в Киеве

18 апреля в Голосеевском районе Киева бытовой конфликт перерос в стрельбу. Уроженец Москвы, который ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, а впоследствии переехал в Киев, открыл смертельную стрельбу по людям в Голосеевском районе столицы.

После первых выстрелов мужчина поджег собственную квартиру, взял зарегистрированное оружие (карабин) и продолжил нападение, в частности выйдя на улицу.

Выяснилось, что теракт совершил 58-летний Дмитрий Васильченков. Все свои действия он записывал на диктофон, что помогло следствию понять поминутно, что происходило в тот день.

Первый экипаж патрульных (двое полицейских), который прибыл на место во время стрельбы, увидел раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок.

Как заявили в Генпрокуратуре и было видно на видеозаписях, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, экипаж фактически убегает с места происшествия.

Зато вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих. После стрельбы и убийства людей посреди улицы, он зашел в магазин "Велмарт", где взял заложников и убил одного человека.

Уже под магазин прибыли спецназовцы, которые после 40 минут безрезультатных переговоров с нападавшим, пошли на штурм и ликвидировали его. Количество жертв теракта составляет 7 человек. 14 человек получили ранения, среди них - ребенок.

После трагедии двум сотрудникам патрульной полиции, которые сбежали во время стрельбы, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия - гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Это резонансное событие стало основанием для служебных проверок и кадровых решений в Патрульной полиции. Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку и был назначен советником главы Нацполиции.

Была уволена вся вертикаль патрульной полиции Киева, от руководителей подразделений до руководства управления. Временное руководство патрульной полицией передано Александру Фацевичу.