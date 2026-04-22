UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

За патрульних внесли заставу у справі щодо стрілянини в Києві, - джерела

15:51 22.04.2026 Ср
2 хв
Яку суму внесли за поліцейських?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: патрульні Михайло Дробницький та Анна Дудіна (колаж РБК-Україна)

За патрульних Михайла Дробницького та Анну Дудіну, які втекли під час теракту у Києві 18 квітня, внесли заставу.

Обом поліцейським повідомили про підозру у службовій недбалості з тяжкими наслідками. За цією статтею їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше Печерський суд Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч 240 гривень.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, станом на зараз патрульні ще перебувають під вартою.

Теракт у Києві: хронологія подій

Увечері 18 квітня уродженець Росії Дмитро Васильченков підпалив квартиру на вулиці Деміївській, вийшов на вулицю з карабіном і почав стріляти по перехожих. Потім зайшов у супермаркет "Велмарт" і забарикадувався там із заручниками.

Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин намагався вести переговори - стрілець їх ігнорував. Після того як він застрелив одного із заручників, почався штурм - нападника ліквідували.

Тим часом у мережі з'явилося відео, де двоє патрульних тікають із місця подій одразу після пострілів.

Реакція керівництва та відставки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав поведінку патрульних "великим соромом" і зазначив, що вони мали зайняти позицію та спробувати зупинити стрільця - аж до його негайної ліквідації.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков після скандалу подав у відставку. Кримінальне провадження через дії поліцейських відкрив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
