За патрульных внесли залог по делу о стрельбе в Киеве, - источники

Обоим полицейским сообщили о подозрении в служебной халатности с тяжелыми последствиями. По этой статье им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Печерский суд Киева избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч 240 гривен.

Как сообщают источники РБК-Украина, по состоянию на сейчас патрульные еще находятся под стражей.

Теракт в Киеве: хронология событий

Вечером 18 апреля уроженец России Дмитрий Васильченков поджег квартиру на улице Демеевской, вышел на улицу с карабином и начал стрелять по прохожим. Затем зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры - стрелок их игнорировал. После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - нападавшего ликвидировали.

Тем временем в сети появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий сразу после выстрелов.