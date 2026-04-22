Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

За патрульных внесли залог по делу о стрельбе в Киеве, - источники

15:51 22.04.2026 Ср
2 мин
Какую сумму внесли за полицейских?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: патрульные Михаил Дробницкий и Анна Дудина (коллаж РБК-Украина)

За патрульных Михаила Дробницкого и Анну Дудину, которые сбежали во время теракта в Киеве 18 апреля, внесли залог.

Обоим полицейским сообщили о подозрении в служебной халатности с тяжелыми последствиями. По этой статье им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Печерский суд Киева избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч 240 гривен.

Как сообщают источники РБК-Украина, по состоянию на сейчас патрульные еще находятся под стражей.

Теракт в Киеве: хронология событий

Вечером 18 апреля уроженец России Дмитрий Васильченков поджег квартиру на улице Демеевской, вышел на улицу с карабином и начал стрелять по прохожим. Затем зашел в супермаркет "Велмарт" и забаррикадировался там с заложниками.

Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры - стрелок их игнорировал. После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - нападавшего ликвидировали.

Тем временем в сети появилось видео, где двое патрульных убегают с места событий сразу после выстрелов.

Реакция руководства и отставки

Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал поведение патрульных "большим позором" и отметил, что они должны были занять позицию и попытаться остановить стрелка - вплоть до его немедленной ликвидации.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков после скандала подал в отставку. Уголовное производство из-за действий полицейских открыл генеральный прокурор Руслан Кравченко.

