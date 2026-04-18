Клименко розкрив нові подробиці стрілянини в Києві

Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві, діяв хаотично та був озброєний цивільною зброєю, дозволеною до придбання. Стрільця ліквідували під час штурму після того, як він вбив ще одного заручника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко розповів, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, діяв дуже хаотично. Було видно, що він "просто розстрілював людей в упор", без будь-якої системи.

"Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансу. Підходив і стріляв. Стріляв одиночними, бо це карабін, який стріляє одиночними", - сказав міністр.

По дорозі стрілець встиг вбити чотирьох людей, а під кінець захопив супермаркет "Велмарт". Коли на місце прибула поліція та КОРД, зі стрільцем намагалися вести перемовини. Його вмовляли "хвилин 40", за словами міністра, він ніяк не реагував, щобільше, вбив ще одного заручника. Саме після цього було ухвалене рішення почати штурм.

За словами Клименка, зброю нападника вже вилучили. Це був карабін, дозволений до придбання цивільними. Тобто зброя у стрільця була цілком легальна.

"Він був зареєстрований. У грудні 2025 року він звернувся до органів дозвольної системи з проханням відстріляти його. Він приніс медичну довідку. Слідство перевірить, хто її надав", - запевнив міністр.