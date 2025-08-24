Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)

Жовто-блакитний френч

Френч у національних кольорах виглядає дуже стильно та сучасно. Поєднання синього й жовтого на кінчиках нігтів створює яскравий акцент, а невеликі патріотичні малюнки роблять дизайн ще більш особливим. Такий варіант пасує тим, хто любить експерименти, але водночас хоче зберегти класичну форму манікюру.

Патріотичний френч (скріншот)

Нюдовий мінімалізм

Для прихильниць стриманості підійде ніжна нюдова база з маленьким жовто-блакитним акцентом. Один ніготь з символічним дизайном виглядає делікатно, але дуже промовисто. Це ідеальний варіант для щоденного образу, який поєднує простоту та стиль.

Модний манікюр на короткі нігті (скріншот)

Яскравий і матовий

Поєднання насиченого жовтого та синього у матовому виконанні виглядає сміливо й виразно. Сердечка додають ніжності, а контрастні кольори створюють відчуття енергії та впевненості. Такий манікюр стане справжнім акцентом у будь-якому образі.

Яскравий манікюр у патріотичних тонах (скріншот)

Дизайн на молочній базі

Білий або молочний фон ідеально підкреслює жовто-блакитні акценти. Маленькі прапорці чи абстрактні візерунки на світлій основі виглядають витончено, створюючи баланс між ніжністю й символічністю. Це стильний вибір для тих, хто любить акуратний і чистий манікюр.

Молочний манікюр на осінь (скріншот)

Патріотичне "котяче око"

Поєднання жовтого та сріблясто-синього у техніці "котяче око" виглядає по-справжньому ефектно. Блиск і мерехтіння додають глибини, а коричнево-золотий акцент робить дизайн ще більш виразним. Такий варіант пасує тим, хто хоче поєднати патріотичні кольори з модними техніками.

Манікюр "котяче око" (скріншот)