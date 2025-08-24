Патріотичний манікюр: 5 неймовірних дизайнів, які захочеться показати всім (фото)

Манікюр у національних кольорах став не лише трендом, а й символом підтримки та любові до України. Жовто-блакитні відтінки гармонійно вписуються і в яскраві дизайни, і в ніжний мінімалізм, дозволяючи кожній знайти щось для себе.
Які ідеї варто спробувати вже зараз, розповідає РБК-Україна.
Френч у національних кольорах виглядає дуже стильно та сучасно. Поєднання синього й жовтого на кінчиках нігтів створює яскравий акцент, а невеликі патріотичні малюнки роблять дизайн ще більш особливим. Такий варіант пасує тим, хто любить експерименти, але водночас хоче зберегти класичну форму манікюру.
Для прихильниць стриманості підійде ніжна нюдова база з маленьким жовто-блакитним акцентом. Один ніготь з символічним дизайном виглядає делікатно, але дуже промовисто. Це ідеальний варіант для щоденного образу, який поєднує простоту та стиль.
Поєднання насиченого жовтого та синього у матовому виконанні виглядає сміливо й виразно. Сердечка додають ніжності, а контрастні кольори створюють відчуття енергії та впевненості. Такий манікюр стане справжнім акцентом у будь-якому образі.
Білий або молочний фон ідеально підкреслює жовто-блакитні акценти. Маленькі прапорці чи абстрактні візерунки на світлій основі виглядають витончено, створюючи баланс між ніжністю й символічністю. Це стильний вибір для тих, хто любить акуратний і чистий манікюр.
Поєднання жовтого та сріблясто-синього у техніці "котяче око" виглядає по-справжньому ефектно. Блиск і мерехтіння додають глибини, а коричнево-золотий акцент робить дизайн ще більш виразним. Такий варіант пасує тим, хто хоче поєднати патріотичні кольори з модними техніками.
Вас може зацікавити
Інна Бєлєнь з "Холостяка" показала, який манікюр буде модним ще довго
Трендовий манікюр на осінь, який захочуть зробити всі
Який манікюр обирають дружина Усика, Нікітюк та інші зірки.