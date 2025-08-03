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Інна Бєлєнь з "Холостяка" показала, який манікюр буде модним в серпні 2025

Неділя 03 серпня 2025 07:15
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Інна Бєлєнь з "Холостяка" показала, який манікюр буде модним в серпні 2025 Інна Білень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Інна Бєлєнь, переможниця 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", показала наймодніший манікюр на літо й осінь 2025 року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який манікюр обрала переможниця "Холостяка"

Світло-жовтий манікюр - новий фаворит 2025 року, і саме його обрала Інна Бєлєнь.

Ніжний відтінок butter yellow гармонійно поєднує свіжість літа і м'якість осіннього настрою. Такий манікюр вже з'являється в образах модниць і обіцяє стати головним кольором в останній місяць літа.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Інна Бєлєнь показала трендовий колір манікюру (скриншот)

Цей масляно-жовтий колір має делікатний, теплий і водночас дуже свіжий вигляд, нагадуючи сонячне світло, що ледь торкається.

Він ідеально підходить для літа і міжсезоння, поєднує в собі м'якість пастелі й позитивну енергію яскравих тонів.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Інна Бєлєнь (скриншот)

Butter yellow універсальний - його можна носити як у мінімалістичному форматі (однотонне покриття), так і в дизайнах: наприклад, французький манікюр з жовтими кінчиками, омбре, абстракції або тонкий візерунок на чудовій базі.

Особливо гарний вигляд цей відтінок має на коротких і середніх нігтях овальної або м'якої квадратної форми.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Інна Бєлєнь показала новий манікюр (скриншот)

Цей колір підходить для будь-якого стилю - від повсякденного до романтичного або офісного. Він добре поєднується з одягом у бежевих, білих, сіро-блакитних і навіть шоколадних тонах. Butter yellow - це варіант для тих, хто хоче виглядати стильно, але не надто помітно.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Переможниця "Холостяка" показала трендовий відтінок манікюру на літо (скриншот)

Який "лук" обрала Бєлєнь

Переможниця "Холостяка" продемонструвала стильний і мінімалістичний лук, виконаний у двох контрастних кольорах.

Вона одягла обтислий топ без рукавів кольору "вершкового масла", який повторює відтінок її манікюру.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Який образ обрала Бєлєнь (скриншот)

Образ доповнюють чорні штани з високою посадкою, які облягають стегна і значно розширюються від коліна, створюючи модний силует кльош.

Це просте, але дуже актуальне й елегантне вбрання. Поєднання топа, що облягає, і розкльошених штанів підкреслює фігуру і створює візуально стрункий силует.

Образ має комфортний вигляд і підходить як для повсякденного носіння, так і для більш розслаблених виходів.

Інна Бєлєнь з &quot;Холостяка&quot; показала, який манікюр буде модним в серпні 2025Інна Бєлєнь показала модний образ (скриншот)

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