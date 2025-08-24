Патриотический маникюр: 5 невероятных дизайнов, которые захочется показать всем (фото)

Маникюр в национальных цветах стал не только трендом, но и символом поддержки и любви к Украине. Желто-голубые оттенки гармонично вписываются и в яркие дизайны, и в нежный минимализм, позволяя каждой найти что-то для себя.
Какие идеи стоит попробовать уже сейчас, рассказывает РБК-Украина.
Френч в национальных цветах выглядит очень стильно и современно. Сочетание синего и желтого на кончиках ногтей создает яркий акцент, а небольшие патриотические рисунки делают дизайн еще более особенным. Такой вариант подходит тем, кто любит эксперименты, но при этом хочет сохранить классическую форму маникюра.
Для поклонниц сдержанности подойдет нежная нюдовая база с маленьким желто-голубым акцентом. Один ноготь с символическим дизайном выглядит деликатно, но очень красноречиво. Это идеальный вариант для ежедневного образа, который сочетает простоту и стиль.
Сочетание насыщенного желтого и синего в матовом исполнении выглядит смело и выразительно. Сердечки добавляют нежности, а контрастные цвета создают ощущение энергии и уверенности. Такой маникюр станет настоящим акцентом в любом образе.
Белый или молочный фон идеально подчеркивает желто-голубые акценты. Маленькие флажки или абстрактные узоры на светлой основе выглядят изящно, создавая баланс между нежностью и символичностью. Это стильный выбор для тех, кто любит аккуратный и чистый маникюр.
Сочетание желтого и серебристо-синего в технике "кошачий глаз" выглядит по-настоящему эффектно. Блеск и мерцание добавляют глубины, а коричнево-золотой акцент делает дизайн еще более выразительным. Такой вариант подходит тем, кто хочет совместить патриотические цвета с модными техниками.
