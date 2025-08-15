Мінімалізм та яскраві відтінки: який манікюр обирають дружина Усика, Нікітюк та інші зірки (фото)

Мінімалізм та елегантність - тренди літа 2025. І українські знаменитості вже показали, як втілюють їх в манікюрі. Хтось залишився вірним нюду, а хтось обрав яскраві кольори, які відразу привертають увагу.

Наталка Денисенко - молочний блиск

Відома акторка залишилася вірною улюбленій класичній гамі. Вона показала ніжний молочно-білий манікюр, який назвала одним зі своїх "двох вічних фаворитів" поряд із френчем.

У неї нігті середньої довжини та класичної форми. Такий манікюр має охайний та природний вигляд. Дизайн пасує до будь-якого образу - від вечірньої сукні до повсякденного аутфіту.

Стильний манікюр, як у Наталки Денисенко (скриншот)

Катерина Усик - блакитний

Дружина відомого боксера показалася з манікюром у яскраво-блакитному кольорі з квадратною формою нігтів.

Дизайн вдало підкреслює відтінки одягу та аксесуарів й ідеально підходить до простих луків.

Манікюр Катерини Усик (скриншот)

Анна Трінчер - класичний червоний

Популярний червоний манікюр не втрачає актуальності. Артистка зробила покриття на помірну довжину та мигдалеподібну форму нігтів.

Такий дизайн ідеально підходить як для сцени, так і літніх прогулянок. Червоний колір підкреслює впевненість, енергію та привабливість.

Який манікюр обирає Анна Трінчер (скриншот)

Ірина Сопонару - матовий нюд

Зірка "Жіночого кварталу" зробила ставку на матове покриття з глибоким ніжним відтінком, який нагадує рожевий колір.

Такий манікюр підкреслює засмагу та підходить до будь-якого образу. Матовість додає елегантності та вишуканості.

Сопонару обрала матовий манікюр (скриншот)

Леся Нікітюк - жовтий монохром

Телеведуча вибрала яскравий жовтий лак без додаткових елементів. Це сонячний колір, який асоціюється з літом і відпочинком. Особливо ефектно виглядає на тлі засмаглої шкіри.

Такі нігті додають яскравого акценту образу, а відсутність малюнків чи блискіток роблять дизайн мінімалістичним і універсальним.

Нікітюк показала ідею для манікюру (скриншот)

Аліна Шаманська - френч у світлих тонах

Журналістка та блогерка зробила френч у ніжному виконанні: світло-сіра база і тонкі білі кінчики.

Такий лаконічний дизайн пасує навіть до спортивного образу. Виглядає дорого й дуже акуратно.

Який манікюр обрала Шаманська (скриншот)