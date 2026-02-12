Пастка з чужими Starlink. Як не отримати довічне за "просту послугу": порада СБУ

Окупанти зіткнулися з блокуванням Starlink по всій лінії фронту. Для того, щоб відновити роботу терміналів, вони пропонують довірливим українцям за гроші зареєструвати у ЦНАПах російські пристрої.

"Ворог діє як напряму - розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян", - сказано в заяві.

Довічне за співпрацю з окупантами

Українців закликали не піддаватися на подібні провокації та попередили про кримінальну відповідальність за такі дії.

"Зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - попередили у СБУ.

Зазначається, що ті громадяни, які добровільно допомагають окупантам, стають співучасниками їхніх злочинів, сприяють загибелі як українських захисників, так і цивільних осіб, а також обстрілам міст України.

Що передувало

Раніше стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах. Це давало їм змогу обходити українську протиповітряну оборону та системи радіоелектронної боротьби.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що МОУ оперативно зв'язалося зі SpaceX - для розв'язання такої проблеми.

Після цього в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist. Йдеться про перелік перевірених терміналів Starlink, які б працювали стабільно у кожного українського користувача, але не у ворога.