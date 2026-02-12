Ловушка с чужими Starlink. Как не получить пожизненное за "простую услугу": совет СБУ

Оккупанты столкнулись с блокировкой Starlink по всей линии фронта. Для того, чтобы восстановить работу терминалов, они предлагают доверчивым украинцам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах российские устройства.

"Враг действует как напрямую - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам", - сказано в заявлении.

Пожизненное за сотрудничество с оккупантами

Украинцев призвали не поддаваться на подобные провокации и предупредили об уголовной ответственности за такие действия.

"Указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - предупредили в СБУ.

Отмечается, что те граждане, которые добровольно помогают оккупантам, становятся соучастниками их преступлений, способствуют гибели как украинских защитников, так и гражданских лиц, а также обстрелам городов Украины.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах. Это давало им возможность обходить украинскую противовоздушную оборону и системы радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что МОУ оперативно связалось со SpaceX - для решения такой проблемы.

После этого в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Речь идет о перечне проверенных терминалов Starlink, которые бы работали стабильно у каждого украинского пользователя, но не у врага.