У "Паспортних сервісах" змінюють правила запису до черги за закордонним паспортом

З 22 червня в центрах "Паспортний сервіс" тестують оновлений режим підтвердження особи. Перевірка здійснюється під час бронювання місця в електронній черзі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ".
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У ДП "Документ" (яке належить до сфери управління Державної міграційної служби) розповіли, що з 22 червня 2026 року в центрах "Паспортний сервіс" розпочинається тестовий режим підтвердження особи.
"За допомогою системи BankID Національного банку України", - повідомили громадянам
Уточнюється, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.
Українцям нагадали, що система BankID НБУ - це сучасний і безпечний спосіб віддаленої онлайн-ідентифікації особи через українські банківські установи (за допомогою даних банку).
"Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет", - додали у ДП "Документ".
Зазначається, що запроваджений крок є частиною стратегії державного підприємства із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг.
"Що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами", - підсумували у прес-службі ДП.
Варто зауважити також, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн:
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