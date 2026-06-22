У "Паспортних сервісах" змінюють правила запису до черги за закордонним паспортом

Головне: Що змінилося : у центрах "Паспортний сервіс" стартував тестовий режим підтвердження особи користувачів (за оновленими правилами).

: у центрах "Паспортний сервіс" стартував тестовий режим підтвердження особи користувачів (за оновленими правилами). Як записатися : тепер під час бронювання місця в електронній черзі необхідно підтвердити особу через систему BankID НБУ.

: тепер під час бронювання місця в електронній черзі необхідно підтвердити особу через систему BankID НБУ. Навіщо це потрібно: нова система має назавжди усунути можливість спекуляцій з талонами та зробити доступ до послуг прозорим.

Що саме змінюється для українців

У ДП "Документ" (яке належить до сфери управління Державної міграційної служби) розповіли, що з 22 червня 2026 року в центрах "Паспортний сервіс" розпочинається тестовий режим підтвердження особи.

"За допомогою системи BankID Національного банку України", - повідомили громадянам

Уточнюється, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

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Як працює BankID і навіщо потрібен

Українцям нагадали, що система BankID НБУ - це сучасний і безпечний спосіб віддаленої онлайн-ідентифікації особи через українські банківські установи (за допомогою даних банку).

"Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет", - додали у ДП "Документ".

ДП "Документ" запроваджує верифікацію через BankID (інфографіка: pasport.org.ua)

Зазначається, що запроваджений крок є частиною стратегії державного підприємства із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг.

"Що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами", - підсумували у прес-службі ДП.

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