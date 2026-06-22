В "Паспортных сервисах" меняют правила записи в очередь за заграничным паспортом

С 22 июня в центрах "Паспортный сервис" тестируют обновленный режим подтверждения личности. Проверка осуществляется при бронировании места в электронной очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ".
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В ГП "Документ" (входящем в сферу управления Государственной миграционной службы) рассказали, что с 22 июня 2026 года в центрах "Паспортный сервис" начинается тестовый режим подтверждения личности.
"С помощью системы BankID Национального банка Украины", - сообщили гражданам
Уточняется, что проверка будет происходить непосредственно во время бронирования места в электронной очереди.
Украинцам напомнили, что система BankID НБУ - это современный и безопасный способ удаленной онлайн-идентификации личности через украинские банковские учреждения (с помощью данных банка).
"Она позволяет быстро и надежно подтвердить личность для дистанционного получения государственных и административных услуг в сети Интернет", - добавили в ГП "Документ".
Отмечается, что введенная мера является частью стратегии государственного предприятия по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам.
"Что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами", - подытожили в пресс-службе ГП.
Следует отметить также, что получить бесплатную консультацию насчет процедуры оформления документов можно онлайн:
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.
Кроме того, мы объясняли, при каких повреждениях паспорт становится недействительным и замена документа - обязательна.
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