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У "Паспортних сервісах" змінюють правила запису до черги за закордонним паспортом

14:36 22.06.2026 Пн
2 хв
Без чого послугу дистанційно тепер не отримати?
aimg Ірина Костенко
У "Паспортних сервісах" змінюють правила запису до черги за закордонним паспортом Під час запису в е-чергу "Паспортного сервісу" потрібно підтвердити особу (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

З 22 червня в центрах "Паспортний сервіс" тестують оновлений режим підтвердження особи. Перевірка здійснюється під час бронювання місця в електронній черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ".

Головне:

  • Що змінилося: у центрах "Паспортний сервіс" стартував тестовий режим підтвердження особи користувачів (за оновленими правилами).
  • Як записатися: тепер під час бронювання місця в електронній черзі необхідно підтвердити особу через систему BankID НБУ.
  • Навіщо це потрібно: нова система має назавжди усунути можливість спекуляцій з талонами та зробити доступ до послуг прозорим.

Що саме змінюється для українців

У ДП "Документ" (яке належить до сфери управління Державної міграційної служби) розповіли, що з 22 червня 2026 року в центрах "Паспортний сервіс" розпочинається тестовий режим підтвердження особи.

"За допомогою системи BankID Національного банку України", - повідомили громадянам

Уточнюється, що перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

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Як працює BankID і навіщо потрібен

Українцям нагадали, що система BankID НБУ - це сучасний і безпечний спосіб віддаленої онлайн-ідентифікації особи через українські банківські установи (за допомогою даних банку).

"Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет", - додали у ДП "Документ".

У &quot;Паспортних сервісах&quot; змінюють правила запису до черги за закордонним паспортомДП "Документ" запроваджує верифікацію через BankID (інфографіка: pasport.org.ua)

Зазначається, що запроваджений крок є частиною стратегії державного підприємства із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг.

"Що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами", - підсумували у прес-службі ДП.

Варто зауважити також, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн:

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, як оформити документи про народження, шлюб чи смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України або за кордоном.

Крім того, ми пояснювали, після яких пошкоджень паспорт стає недійсним і заміна документа - обов'язкова.

Читайте також, в якому віці потрібно вперше оформлювати дитині паспорт громадянина України - як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.

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