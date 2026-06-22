В "Паспортных сервисах" меняют правила записи в очередь за заграничным паспортом

С 22 июня в центрах "Паспортный сервис" тестируют обновленный режим подтверждения личности. Проверка осуществляется при бронировании места в электронной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ".

Главное: Что изменилось : в центрах "Паспортный сервис" стартовал тестовый режим подтверждения личности пользователей (по обновленным правилам).

: в центрах "Паспортный сервис" стартовал тестовый режим подтверждения личности пользователей (по обновленным правилам). Как записаться : теперь при бронировании места в электронной очереди необходимо подтвердить личность через систему BankID НБУ.

: теперь при бронировании места в электронной очереди необходимо подтвердить личность через систему BankID НБУ. Зачем это нужно: новая система должна навсегда исключить возможность спекуляций с талонами и сделать доступ к услугам прозрачным.

Что именно меняется для украинцев

В ГП "Документ" (входящем в сферу управления Государственной миграционной службы) рассказали, что с 22 июня 2026 года в центрах "Паспортный сервис" начинается тестовый режим подтверждения личности.

"С помощью системы BankID Национального банка Украины", - сообщили гражданам

Уточняется, что проверка будет происходить непосредственно во время бронирования места в электронной очереди.

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Как работает BankID и зачем нужен

Украинцам напомнили, что система BankID НБУ - это современный и безопасный способ удаленной онлайн-идентификации личности через украинские банковские учреждения (с помощью данных банка).

"Она позволяет быстро и надежно подтвердить личность для дистанционного получения государственных и административных услуг в сети Интернет", - добавили в ГП "Документ".

ГП "Документ" вводит верификацию через BankID (инфографика: pasport.org.ua)

Отмечается, что введенная мера является частью стратегии государственного предприятия по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам.

"Что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами", - подытожили в пресс-службе ГП.

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