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В "Паспортных сервисах" меняют правила записи в очередь за заграничным паспортом

14:36 22.06.2026 Пн
2 мин
Без чего услугу дистанционно теперь не получить?
aimg Ирина Костенко
В "Паспортных сервисах" меняют правила записи в очередь за заграничным паспортом Во время записи в е-очередь "Паспортного сервиса" нужно подтвердить личность (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С 22 июня в центрах "Паспортный сервис" тестируют обновленный режим подтверждения личности. Проверка осуществляется при бронировании места в электронной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ".

Главное:

  • Что изменилось: в центрах "Паспортный сервис" стартовал тестовый режим подтверждения личности пользователей (по обновленным правилам).
  • Как записаться: теперь при бронировании места в электронной очереди необходимо подтвердить личность через систему BankID НБУ.
  • Зачем это нужно: новая система должна навсегда исключить возможность спекуляций с талонами и сделать доступ к услугам прозрачным.

Что именно меняется для украинцев

В ГП "Документ" (входящем в сферу управления Государственной миграционной службы) рассказали, что с 22 июня 2026 года в центрах "Паспортный сервис" начинается тестовый режим подтверждения личности.

"С помощью системы BankID Национального банка Украины", - сообщили гражданам

Уточняется, что проверка будет происходить непосредственно во время бронирования места в электронной очереди.

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Как работает BankID и зачем нужен

Украинцам напомнили, что система BankID НБУ - это современный и безопасный способ удаленной онлайн-идентификации личности через украинские банковские учреждения (с помощью данных банка).

"Она позволяет быстро и надежно подтвердить личность для дистанционного получения государственных и административных услуг в сети Интернет", - добавили в ГП "Документ".

В &quot;Паспортных сервисах&quot; меняют правила записи в очередь за заграничным паспортомГП "Документ" вводит верификацию через BankID (инфографика: pasport.org.ua)

Отмечается, что введенная мера является частью стратегии государственного предприятия по обеспечению прозрачного, честного и максимально комфортного доступа к услугам.

"Что полностью исключает спекуляции или злоупотребления с талонами", - подытожили в пресс-службе ГП.

Следует отметить также, что получить бесплатную консультацию насчет процедуры оформления документов можно онлайн:

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.

Кроме того, мы объясняли, при каких повреждениях паспорт становится недействительным и замена документа - обязательна.

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