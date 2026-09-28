"Паспортні сервіси" призупинили прийом до кінця вересня: як отримати готові документи

В які дні прийом громадян не здійснюється

У ДП "Документ" розповіли, що впродовж найближчого часу відділи "Паспортного сервісу" не будуть здійснювати прийом громадян.

"У зв'язку з проведенням регламентних технічних робіт", - пояснили українцям.

Так, не варто розраховувати на прийом в такі дні:

у понеділок, 28 вересня;

у вівторок, 29 вересня;

у середу, 30 вересня.

Як можна отримати готовий документ

Згідно з інформацією прес-служби державного підприємства, зміни не торкнуться українців, яким необхідно забрати документи, замовлені раніше.

"Видача готових документів буде здійснюватися відповідно до графіку роботи", - пояснили у ДП "Документ".

Повідомлення ДП "Документ" щодо роботи відділів "Паспортного сервісу (інфографіка: facebook.com/state.enterprise.document)

Чи скасовуються записи в електронній черзі

Повідомляється також, що всі записи в електронну чергу - залишаються дійсними.

Проте прийом буде здійснено в інший зручний для людей час.

"Наші фахівці зв'яжуться з вами для визначення іншої дати та часу прийому", - пояснили громадянам у ДП "Документ".

Насамкінець у державному підприємстві перепросили за ситуацію, що склалась.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі.

Що розповіли про ситуацію у ДМС України

У прес-службі Державної міграційної служби України повідомили, що доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС - тимчасово обмежений.

"У зв'язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку", - пояснили громадянами.

Саме через це послуги з оформлення паспортних документів тимчасово надаватись не будуть (у період з 28.09.2026 до 30.09.2026).

Публікація ДМС України (скриншот: facebook.com/dmsu.gov.ua)

Крім того, на період проведення оператором відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного веб-сайту ДМС.

"Просимо врахувати зазначену інформацію та перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі відомства у Facebook.