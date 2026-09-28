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"Паспортные сервисы" приостановили прием до конца сентября: как получить готовые документы

16:04 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Украинцев предупредили, что отделы "Паспортного сервиса" приостанавливают прием граждан с 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ" в Facebook.

В какие дни прием граждан не осуществляется

В ГП "Документ" рассказали, что в ближайшее время отделы "Паспортного сервиса" не будут осуществлять прием граждан.

"В связи с проведением регламентных технических работ", - объяснили украинцам.

Так, не стоит рассчитывать на прием в такие дни:

  • в понедельник, 28 сентября;
  • во вторник, 29 сентября;
  • в среду, 30 сентября.
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Как можно получить готовый документ

Согласно информации пресс-службы государственного предприятия, изменения не коснутся украинцев, которым необходимо забрать документы, заказанные ранее.

"Выдача готовых документов будет производиться в соответствии с графиком работы", - объяснили в ГП "Документ".

Сообщение ГП "Документ" о работе отделов "Паспортного сервиса" (инфографика: facebook.com/state.enterprise.document)

Отменяются ли записи в электронной очереди

Сообщается также, что все записи в электронную очередь остаются действительными.

Однако прием будет осуществлен в другое удобное для людей время.

"Наши специалисты свяжутся с вами для определения другой даты и времени приема", - объяснили гражданам в ГП "Документ".

В завершение в государственном предприятии извинились за ситуацию, которая сложилась.

"Просим прощения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе.

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Что рассказали о ситуации в ГМС Украины

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины сообщили, что доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам ГМС - временно ограничен.

"В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает функционирование каналов связи", - объяснили гражданам.

Именно поэтому услуги по оформлению паспортных документов временно предоставляться не будут (в период с 28.09.2026 до 30.09.2026).

Публикация ГМС Украины (скриншот: facebook.com/dmsu.gov.ua)

Кроме того, на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.

"Просим учесть указанную информацию и приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком возрасте нужно впервые оформлять ребенку паспорт гражданина Украины - как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.

Тем временем в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) объяснили, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.

Читайте также, после каких повреждений паспорт становится недействительным и замена документа - обязательна.

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