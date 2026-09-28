"Паспортные сервисы" приостановили прием до конца сентября: как получить готовые документы

В какие дни прием граждан не осуществляется

В ГП "Документ" рассказали, что в ближайшее время отделы "Паспортного сервиса" не будут осуществлять прием граждан.

"В связи с проведением регламентных технических работ", - объяснили украинцам.

Так, не стоит рассчитывать на прием в такие дни:

в понедельник, 28 сентября;

во вторник, 29 сентября;

в среду, 30 сентября.

Как можно получить готовый документ

Согласно информации пресс-службы государственного предприятия, изменения не коснутся украинцев, которым необходимо забрать документы, заказанные ранее.

"Выдача готовых документов будет производиться в соответствии с графиком работы", - объяснили в ГП "Документ".

Сообщение ГП "Документ" о работе отделов "Паспортного сервиса" (инфографика: facebook.com/state.enterprise.document)

Отменяются ли записи в электронной очереди

Сообщается также, что все записи в электронную очередь остаются действительными.

Однако прием будет осуществлен в другое удобное для людей время.

"Наши специалисты свяжутся с вами для определения другой даты и времени приема", - объяснили гражданам в ГП "Документ".

В завершение в государственном предприятии извинились за ситуацию, которая сложилась.

"Просим прощения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе.

Что рассказали о ситуации в ГМС Украины

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины сообщили, что доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам ГМС - временно ограничен.

"В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает функционирование каналов связи", - объяснили гражданам.

Именно поэтому услуги по оформлению паспортных документов временно предоставляться не будут (в период с 28.09.2026 до 30.09.2026).

Публикация ГМС Украины (скриншот: facebook.com/dmsu.gov.ua)

Кроме того, на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.

"Просим учесть указанную информацию и приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе ведомства в Facebook.