"Паспортные сервисы" приостановили прием до конца сентября: как получить готовые документы

Украинцев предупредили, что отделы "Паспортного сервиса" приостанавливают прием граждан с 28 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ" в Facebook.
В ГП "Документ" рассказали, что в ближайшее время отделы "Паспортного сервиса" не будут осуществлять прием граждан.
"В связи с проведением регламентных технических работ", - объяснили украинцам.
Так, не стоит рассчитывать на прием в такие дни:
Согласно информации пресс-службы государственного предприятия, изменения не коснутся украинцев, которым необходимо забрать документы, заказанные ранее.
"Выдача готовых документов будет производиться в соответствии с графиком работы", - объяснили в ГП "Документ".
Сообщается также, что все записи в электронную очередь остаются действительными.
Однако прием будет осуществлен в другое удобное для людей время.
"Наши специалисты свяжутся с вами для определения другой даты и времени приема", - объяснили гражданам в ГП "Документ".
В завершение в государственном предприятии извинились за ситуацию, которая сложилась.
"Просим прощения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе.
В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины сообщили, что доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам ГМС - временно ограничен.
"В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает функционирование каналов связи", - объяснили гражданам.
Именно поэтому услуги по оформлению паспортных документов временно предоставляться не будут (в период с 28.09.2026 до 30.09.2026).
Кроме того, на период проведения оператором восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.
"Просим учесть указанную информацию и приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе ведомства в Facebook.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каком возрасте нужно впервые оформлять ребенку паспорт гражданина Украины - как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.
Тем временем в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) объяснили, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.
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