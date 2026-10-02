"Паспортні сервіси" попередили про обмеження: хто і які документи може отримати

Українців попередили, що відділи "Паспортного сервісу" тимчасово не приймають замовлення щодо оформлення деяких важливих документів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби державного підприємства "Документ" у Facebook.
У ДП "Документ" звернули увагу громадян на те, що "роботи з ліквідації технічних несправностей тривають".
У зв'язку з цим відділи "Паспортного сервісу" поки що не приймають документи на оформлення:
Українцям повідомили, що видача готових документів "відбувається відповідно до графіка роботи".
Це стосується, в тому числі:
Українським чоловікам, які перебувають поза межами держави, нагадали про важливе правило.
"У закордонних філіях чоловікам 18-60 років потрібно пред'явити роздрукований витяг із "Резерв+" про перебування на військовому обліку", - наголосили в ДП "Документ".
Громадянам розповіли, що "записи до електронної черги будуть перенесені на найближчий доступний час".
Уточнюється, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше:
Насамкінець у ДП "Документ" попросили "із розумінням поставитися до тимчасових незручностей".
За актуальною інформацією українцям радять стежити:
Нагадаємо, раніше "Паспортні сервіси" повністю призупиняли прийом громадян. Не працював також офіційний сайт Державної міграційної служби України.
Тим часом у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) пояснили, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.
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