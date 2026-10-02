"Паспортные сервисы" предупредили об ограничениях: кто и какие документы может получить

Украинцев предупредили, что отделы "Паспортного сервиса" временно не принимают заказы на оформление некоторых важных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы государственного предприятия "Документ" в Facebook.
В ГП "Документ" обратили внимание граждан на то, что "работы по ликвидации технических неисправностей продолжаются".
В связи с этим отделы "Паспортного сервиса" пока что не принимают документы на оформление:
Украинцам сообщили, что выдача готовых документов "происходит в соответствии с графиком работы".
Это касается, в том числе:
Украинским мужчинам, находящимся за пределами государства, напомнили о важном правиле.
"В зарубежных филиалах мужчинам 18-60 лет нужно предъявить распечатанную выписку из "Резерв+" о пребывании на воинском учете", - подчеркнули в ГП "Документ".
Гражданам рассказали, что "записи в электронную очередь будут перенесены на ближайшее доступное время".
Уточняется, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее:
В заключение в ГП "Документ" попросили "с пониманием отнестись к временным неудобствам".
За актуальной информацией украинцам советуют следить:
Напомним, ранее "Паспортные сервисы" полностью приостанавливали прием граждан. Также не работал официальный сайт Государственной миграционной службы Украины.
Тем временем в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) объяснили, впустят ли в Украину с просроченным паспортом.
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