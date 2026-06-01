Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пашинян відповів на забаганки Путіна щодо референдуму про курс Вірменії

15:35 01.06.2026 Пн
До яких пір Єреван продовжуватиме роботу в рамках ЄАЕС?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Нікол Пашинян (Getty Images)

Вірменія поки не бачить підстав для проведення референдуму щодо вибору між членством в ЄС та Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

Глава вірменського уряду пояснив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг тієї стадії, щоб пропонувати громадянам чіткий вибір. За його словами, Вірменія продовжуватиме роботу в рамках ЄАЕС, доки вибір між двома об'єднаннями не стане "неминучим".

"Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним", - наголосив Пашинян.

Він також додав, що наразі подібний вибір має виключно теоретичний характер.

Що передувало

Заява вірменського прем'єра стала відповіддю на спільне звернення лідерів чотирьох країн-членів ЄАЕС та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

У своєму документі вони закликали владу Вірменії якнайшвидше провести референдум та остаточно визначитися з вектором руху між ЄАЕС та Європейським Союзом.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Ще у вересні 2023 року Єреван різко розкритикував ОДКБ за відсутність реакції на військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі. Після цього Вірменія взяла курс на поглиблення співпраці із західними партнерами, одночасно поступово дистанціюючись від Росії.

Нагадаємо, країна-агресорка посилила тиск на Вірменію через її наміри поглиблювати співпрацю з ЄС. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов попередив про можливе припинення пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що курс Вірменії на євроінтеграцію є для Москви "абсолютно неприйнятним". Він наголосив, що такі кроки, на думку російської сторони, не відповідають зобов’язанням Єревана в межах ЄАЕС.

Раніше російський диктатор застеріг Пашиняна від подальшого зближення з ЄС, пригрозивши так званим "українським сценарієм". Путін закликав Єреван узгоджувати свої зовнішньополітичні рішення з Кремлем і враховувати позицію Москви щодо євроінтеграції.

