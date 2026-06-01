Пашинян ответил на прихоти Путина по поводу референдума о курсе Армении

Глава армянского правительства пояснил, что процесс евроинтеграции страны еще не достиг той стадии, чтобы предлагать гражданам четкий выбор. По его словам, Армения будет продолжать работу в рамках ЕАЭС, пока выбор между двумя объединениями не станет "неизбежным".

"Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума является нелогичным", - подчеркнул Пашинян.

Он также добавил, что сейчас подобный выбор имеет исключительно теоретический характер.

Что предшествовало

Заявление армянского премьера стало ответом на совместное обращение лидеров четырех стран-членов ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В своем документе они призвали власти Армении как можно быстрее провести референдум и окончательно определиться с вектором движения между ЕАЭС и Европейским Союзом.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

Еще в сентябре 2023 года Ереван резко раскритиковал ОДКБ за отсутствие реакции на военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого Армения взяла курс на углубление сотрудничества с западными партнерами, одновременно постепенно дистанцируясь от России.

Напомним, страна-агрессор усилила давление на Армению из-за ее намерений углублять сотрудничество с ЕС. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможном прекращении льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.