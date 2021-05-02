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Пасхальная ночь прошла спокойно и без нарушений, - МВД

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 12:14
Пасхальная ночь прошла спокойно и без нарушений, - МВД Фото: безопасность в ночь с 1 на 2 мая обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине во время Пасхальной ночи с 1 на 2 мая не зафиксировали серьезных нарушений. Безопасность обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД отметили, что Пасхальная ночь прошла спокойно, в частности, благодаря проведенной "мощной превентивной работе".

"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдения карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

В целом в Украину пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов.

При этом в МВД продолжат усиленный режим несения службы до полного окончания всех праздничных мероприятий.

"Следует сосредоточить внимание на места пребывания большого количества граждан и ситуацию на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня продолжаются мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014", - добавил Яровой.

Напомним, правительство не стало ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн, а в случае посещения церквей - соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее РБК-Украина писало, что в полиции ожидают, что в Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих.

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