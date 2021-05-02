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Без объятий и поцелуев: Степанов призвал "праздновать Пасху сдержанно"

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 11:03
Без объятий и поцелуев: Степанов призвал "праздновать Пасху сдержанно" Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев к "сдержанному празднованию Пасхи". По его словам, это необходимо, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

Об этом Степанов написал в Facebook.

Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что "благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад".

"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома - сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - написал Степанов.

Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.

"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.

Напомним, ранее правительство Украины отказалось ужесточать карантин на Пасху, однако призвало проводить богослужения онлайн, а в случае посещения церквей - соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Освящать пасхальные корзины будут на улице в течение всего дня.

Отметим, за вчера в Украине выявили 5094 новых случая коронавируса. При этом подтвердили 160 летальных случаев и более 3 тысяч госпитализаций.

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