Пасхальна ніч пройшла спокійно і без порушень, - МВС

В Україні під час Великодньої ночі з 1 на 2 травня не зафіксували серйозних порушень. Безпеку забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ .

У МВС зазначили, що Пасхальна ніч пройшла спокійно, зокрема, завдяки проведеній "потужної превентивної роботи".

"Зараз грубих порушень правопорядку і карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку прихожан і дотримання карантину в пасхальну ніч забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців", - зазначив перший заступник голови МВС Сергій Яровий.

В цілому в Україні великодні богослужіння пройшли в більш ніж 13 тисячах церков і храмів.

При цьому в МВС продовжать посилений режим несення служби до повного закінчення всіх святкових заходів.

"Слід зосередити увагу на місця перебування великої кількості громадян і ситуацію на дорогах України. Особливо це стосується Одеської області, де сьогодні тривають заходи, присвячені подіям 2 травня 2014", - додав Яровий.