Пасха на карантине. Какие ограничения действуют в Украине

При этом богослужения рекомендовали проводить онлайн, а в случае посещения церквей - соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Освящать пасхальные корзины будут на улице в течение всего дня.

Второй год подряд Пасха в Украине проходит в условиях карантина из-за коронавируса, однако в этом году ограничения менее жесткие. Правительство отказалось от введения дополнительных запретов к уже существующим в карантинных зонах.

Подробно обо всех ограничениях во время празднования Пасхи - на РБК-Украина.

Богослужения транслируют онлайн

Накануне Пасхи в Министерстве здравоохранения призвали религиозные организации проводить праздничные богослужения в онлайн-формате, чтобы избежать массового скопления людей.

Трансляцию пасхальной службы из киевских храмов проводят украинские телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым". Вечерняя служба началась в 23:00 1 мая из Свято-Михайловского Златоверхого собора. Прямое включение из Патриаршего собора Воскресения Христова - с 7:30 2 мая.

Также интернет-трансляции организуют многие церкви на своих каналах в YouTube.

Ограничения в храмах на Пасху

Перечень рекомендаций Минздрава для храмов и церквей по проведению религиозных мероприятий на Воскресение Христово во время карантина:

продолжительность праздничной литургии сокращена;

увеличено количество сессий освящения пасхальных корзин;

двери и ворота храмов должны оставаться открытыми для циркуляции воздуха;

запретить обряды прикладывания к иконам, крестам;

установить ограничения на посещение службы внутри здания церкви;

на улице соблюдать дистанцию 1,5 метра между прихожанами.

Пожилым людям и лицам с хроническими болезнями Минздрав советует воздержаться от посещения службы внутри храмов.

Освящать пасхальные корзинки рекомендовали не всей семьей, а кому-то одному из родственников.

При посещении церкви и участии в пасхальных обрядах необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Контроль за соблюдением карантина усилен

В правительстве отметили, что ужесточения карантинных мер во время пасхальных выходных не будет. Однако следить за соблюдением действующих запретов намерены в усиленном режиме. В частности, это касается масочного режима и социальной дистанции.

В Нацполиции обнародовали перечень ограничений на период праздника. Среди них требование о соблюдении дистанции в 1,5 метра, число посетителей храмов - не больше 1 человека на 4 кв.м.

Также следует ограничить обряды с целованием икон, крестов, миропомазание и святое причастие. Использовать средства индивидуальной защиты как внутри церквей, так и во время крестных ходов и освящения на улице.

При этом в ведомстве отметили, что полиция в первую очередь проводит профилактическую работу. Правоохранителей призвали "действовать толерантно".

Пасха в Киеве

С 1 мая столица покинула "красную" зону карантина. В Киеве разрешили работу общественного транспорта в обычном режиме. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, заведения культуры. Также был снят запрет на массовые мероприятия, в.ч. религиозные.

Однако в ККГА призвали церкви проводить массовые богослужения в режиме видеотрансляций, а во время службы внутри помещений обеспечить дезинфекцию и регулярное проветривание. Также обязательна проверка температуры.

Освящение пасхальных корзинок организовано на на улице с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Ограничения на Пасху в городах Украины

В рамках адаптивного карантина ограничения в регионах страны отличаются в зависимости от зоны эпидемиологической опасности. Самые строгие запреты "красного" уровня действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В этих областях Пасха проходит со значительными ограничениями в отношении массовых мероприятий, работы транспорта, заведений общепита, но посещение храмов местные власти не запрещают.

Так, церкви Харькова проводят богослужения по расписанию и онлайн. Освятить корзины можно будет до 15:00 2 мая. На входах в храмы организовано дежурство правоохранителей. Главное требование к прихожанам - наличие маски и дистанция. Харьковская область в данный момент находится в "красной" зоне, но общественный транспорт здесь не останавливали, также работают продуктовые рынки и магазины, а заведения общепита - на вынос.

В Сумах жителей города призвали оставаться дома и смотреть богослужение онлайн на YouTube-странице горсовета. В продуктовых магазинах и супермаркетах продают уже освященную пасхальную выпечку.

В Житомире храмы на Пасху проводят службу, но общественный транспорт 1 и 2 мая курсирует в режиме выходного дня, без ночных маршрутов.

Храмы ПЦУ в Запорожье организовывают религиозные мероприятия, согласно рекомендациям Минздрава. Также на улице установят колонки для трансляции службы. На территории будут дежурить полицейские и волонтеры.

В Черниговской области богослужения будут проходить на открытом воздухе, а для соблюдения дистанции возле церквей нанесут разметку.

Во Львове карантин смягчили, но освящать пасхальные корзинки будут только на улице. Также в городе отказались от проведения всех массовых мероприятий.

В Днепре праздничные службы организуют с карантинными ограничениями, а чтобы избежать очередей скопления людей, время освящения пасок продлят. Их можно святить с 04:00 2 мая на протяжении всего дня.