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В Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих, - полиция

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 11:11
В Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих, - полиция Фото: на Пасху участие в богослужениях примут 1 млн верующих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих. Их будут проводить в почти 14 тысячах храмах.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На службу заступит более 21 тысячи полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Кроме того, в партулирование вступят 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Полицейские призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты.

Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава на Пасху. В церквях рассказали, как пройдут праздничные службы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний коронавирусом после майских праздников.

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