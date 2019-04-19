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Парубий заявил об отсутствии юридических оснований для роспуска Рады

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 20:41
Парубий заявил об отсутствии юридических оснований для роспуска Рады
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий посоветовал Зеленскому почитать Конституцию

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нет юридических оснований для роспуска украинского парламента, о чем кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил ранее.  Об этом Парубий сообщил в эфире "Суспільного".

Кроме этого, Парубий посоветовал Зеленскому почитать Конституцию о полномочиях президента, в которые не входит объявление коалиции недействительной.

"Президент действительно может иметь право распустить парламент. Андрей Портнов и другие его товарищи уже пишут ему указы о роспуске парламента. Это правовой нигилизм. Нет никаких юридических оснований, возможно, есть политические", - сказал он.

Напомним, в интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Он отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

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