ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парубій заявив про відсутність юридичних підстав для розпуску Ради

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 20:41
Парубій заявив про відсутність юридичних підстав для розпуску Ради
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій порадив Зеленському почитати Конституцію

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що немає юридичних підстав для розпуску українського парламенту, про що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив раніше. Про це Парубій повідомив в ефірі "Суспільного".

Крім цього, Парубій порадив Зеленському почитати Конституції про повноваження президента, в які не входить оголошення коаліції недійсною.

"Президент дійсно може мати право розпустити парламент. Андрій Портнов і інші його товариші вже пишуть йому укази про розпуск парламенту. Це правовий нігілізм. Немає ніяких юридичних підстав, можливо, є політичні", - сказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити Верховну раду до осінніх виборів.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.

Зеленський пообіцяв не допустити до влади олігархів та "регіоналів" Дебати Порошенко і Зеленського: де і коли дивитися
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Андрій ПарубійВолодимир ЗеленськийВерховна Рада
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся