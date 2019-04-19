Парубій заявив про відсутність юридичних підстав для розпуску Ради

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій порадив Зеленському почитати Конституцію

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що немає юридичних підстав для розпуску українського парламенту, про що кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив раніше. Про це Парубій повідомив в ефірі "Суспільного".

Крім цього, Парубій порадив Зеленському почитати Конституції про повноваження президента, в які не входить оголошення коаліції недійсною.

"Президент дійсно може мати право розпустити парламент. Андрій Портнов і інші його товариші вже пишуть йому укази про розпуск парламенту. Це правовий нігілізм. Немає ніяких юридичних підстав, можливо, є політичні", - сказав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити Верховну раду до осінніх виборів.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.