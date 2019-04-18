ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 09:43
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что "будет думать" над роспуском Рады

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

Он также предположил, что действующий президент Петр Порошенко в случае поражения на выборах мог бы уйти из политики.

"Знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте…после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины", - отметил Зеленский.

 

Напомним, до этого спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что в случае победы новый президент в отношении парламента "не будет выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать".

В то же время действующий президент Петр Порошенко заявил, что на сегодня конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует.

 

Зеленский подаст закон об импичменте в случае победы на выборах Зеленский намерен продолжить общаться с народом через соцсети
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВерховная Рада
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь