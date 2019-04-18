Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что "будет думать" над роспуском Рады

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную раду до осенних выборов.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.

Он также предположил, что действующий президент Петр Порошенко в случае поражения на выборах мог бы уйти из политики.

"Знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте…после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, до этого спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что в случае победы новый президент в отношении парламента "не будет выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать".

В то же время действующий президент Петр Порошенко заявил, что на сегодня конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует.