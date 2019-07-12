Парубий заверил, что подпишет новый избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (УНИАН)

Нардепы в пятницу разблокировали подписание документа

Процедуру подписания нового избирательного кодекса завершит Верховная рада восьмого созыва. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания последней сессии восьмого созыва 12 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, нардепы разблокировали подписание документа для главы Рады и президента Украины.

"Процедура подписания принятого кодекса должна быть завершена еще ВРУ восьмого созыва", - заявил глава парламента.

Напомним, ранее Парубий заявил, что новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады". Спикер ВР пояснил, что несколько раз происходило только голосование за решение вернуться к голосованию за поддержанные поправки.

Как писало РБК-Украина, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый кодекс был принят с нарушением регламента ВР. "Когда кодекс принимают с 18 раза... Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - отметил Стефанчук.

В четверг нардепы после ряда неудачных голосований приняли во втором чтении новый избирательный кодекс. За него проголосовали 230 депутатов ВР.