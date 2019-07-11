В Раде объяснили, почему избирательный кодекс вступит в силу не раньше 2023

Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР подчеркнули, что следующие внеочередные выборы могут происходить по старой избирательной системе

Во время консультаций народные депутаты восьмого созыва не соглашались на новую избирательную систему, которая вступит в силу ранее 2023 года. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил первый заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Он отметил, что дата вступления в силу 1 декабря 2023 стала компромиссом, который позволил найти голоса за закон в сессионном зале.

"1 декабря 2023 года - это компромисс, который позволил найти необходимое количество голосов сегодня в парламенте. Потому что депутаты не хотели, чтобы это произошло через год (вступление избирательного кодекса в силу, - ред.). Они боялись, что после проведения этих выборов (21 июля, - ред.) будут сразу проведены внеочередные выборы по новому закону. Поэтому не отдавали голоса", - заявил Емец.

Нардеп также заявил, что в ходе консультаций глава Рады Андрей Парубий проверил стенограмму обсуждения, во время которого речь шла о сроке вступления кодекса в силу со следующих очередных выборов. Однако в комитете пытались избежать манипуляции понятием "очередные".

"Поднялась стенограмма Верховной рады, о чем говорилось. Говорилось о том, что это будут следующие очередные выборы или если очередных выборов не будет... Дело в том, что может появиться возможность манипулировать словом " очередные" и постоянно проводить внеочередные выборы по старому закону. Поэтому кроме фразы следующие очередные была поставлена ​​еще и дата", - добавил он.

Емец также пояснил, что следующие внеочередные выборы могут происходить по старой избирательной системе.

"Если, допустим, президент распустит парламент еще раз, то конечно будут (по старому законодательству - ред.), но не позднее 1 декабря 2023 года. Это редакция рабочей группы", - подчеркнул депутат ВР.

Напомним, в новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в новом избирательном кодексе, принятом накануне внеочередных выборов в парламент, проходной барьер составит 5%.

Так, в четверг, 11 июля, Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев.