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Новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 05:48
Новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Представитель президента заявил, что не знает - подпишет Зеленский новый Кодекс

Новый Избирательный кодекс Украины был вынесен с нарушение регламента Верховной рады. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в эфире телеканала "1+1", передает РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что Кодекс должен 4,5 тысяч поправок перед принятием и народные депутаты не ознакомились с текстом. Поэтому, по словам представителя президента, ему не известно, будет ли Зеленский подписывать принятый документ.

"Когда Кодекс принимают с 18 раза... Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... Любое решение будет приниматься после того, как мы изучим этот кодекс", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что при этом президент выступает за открытые списки и никакого ухода от открытых списков в новой Верховной раде со стороны партии "Слуга народа" ао президента Зеленского не будет.

Напомним, в четверг, 11 июля, Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый Избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом Избирательном кодексе, принятом накануне внеочередных выборов в парламент, проходной бар'ер составит 5%.

В новом Избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

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