Парубий ответил на обвинения в нарушениях при принятии избирательного кодекса

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ВР подчеркнул, что новый избирательный кодекс был проголосован с первого раза

Новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады". Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий во время последнего заседания парламента восьмого созыва 12 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер Рады пояснил, что несколько раз происходило лишь голосование за решение вернуться к голосованию за поддержанные поправки.

"Мы возвращались к голосованию поправок. Согласно регламенту, мы имеем право. А избирательный кодекс был проголосован одним голосованием", - заявил Парубий.

Напомним, ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый кодекс был принят с нарушением регламента Верховной рады. "Когда кодекс принимают с 18 раза... Будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - отметил представитель Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий прервал докладчика по избирательному кодексу в то время, когда он зачитывал с трибуны поправки перед их повторным голосованием. Подчеркнем, первый замглавы ВР Ирина Геращенко отметила, что в стенограмме выступления с трибуны должны быть зафиксированы все поправки, за которые будут голосовать депутаты.

Однако через некоторое время спикер парламента прервал докладчика по кодексу. Глава ВР пояснил, что поправок на переголосование слишком много для того, чтобы их все зачитать с трибуны. По его словам, все поправки все равно розданы депутатам.