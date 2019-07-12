Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады

В пятницу, 12 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии десятой сессии парламента 19 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

"На следующей неделе с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Десятая сессия ВРУ восьмого созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание я объявляю закрытым", - заявил Парубий.

Напомним, перед закрытием Парубий заявил, что Верховная рада восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законодательных актов. По его словам, почти тысячу законов и кодексов парламент принял в целом.

Как писало РБК-Украина, ранее Рада разблокировала подписание нового избирательного кодекса для спикера парламента Парубия и президента Украины Владимира Зеленского. При этом представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.