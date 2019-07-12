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Рада разблокировала подписание нового избирательного кодекса

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 11:56
Рада разблокировала подписание нового избирательного кодекса
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы провалили постановление об отмене голосования за кодекс

Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Об этом заявил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента и президента Украины Владимира Зеленского.

"Это дает возможность подписать документ", - заявил глава ВР.

Так, ранее Парубий сообщил, что в Раду поступило постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Глава парламента подчеркнул, что нардепы должны его сегодня рассмотреть.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%.

В новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский кодексВерховная Рада
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