Парубий назвал число законов, принятых Радой 8-го созыва

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Почти тысячу законов и кодексов парламент принял в целом

Верховная рада восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов. Об этом заявил председатель Рады Андрей Парубий во время последнего заседания десятой сессии парламента восьмого созыва 12 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Почти тысячу законов и кодексов парламент принял в целом.

"Верховной радой восьмого созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в т.ч. 987 законов и кодексов в целом", - заявил Парубий.

Напомним, ранее ВР провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Проект постановления поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента и президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.

Так, 11 июля Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%.