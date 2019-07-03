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Парубий требует от СБУ и Госпогранслужбы сведения по Клюеву

Новости » Выборы 2019    03.07.2019 - 00:18
Парубий требует от СБУ и Госпогранслужбы сведения по Клюеву
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Парубий назвал реваншем регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду. Как сообщает РБК-Украина, об этом Парубий написал у себя на странице в Facebook.

Также председатель парламента подал запрос относительно блогера-пропагандиста Анатолия Шария. Недавнюю регистрацию Центральной избирательной комиссией обеих этих лиц в качестве кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы Парубий назвал реваншем.

"Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине. Как председатель Верховной рады безотлагательно обращаюсь с запросом к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной пограничной службе с требованием немедленно предоставить сведения о нахождении этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства", - написал Парубий.

По его словам, это даст основания для ЦИК отменить решение о регистрации.

"Закон (о люстрации - ред.) должен действовать. Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", - резюмировал спикер парламента.

Парубий требует от СБУ и Госпогранслужбы сведения по КлюевуПарубий требует от СБУ и Госпогранслужбы сведения по Клюеву

Напомним, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. В Комиссии отметили, что нет возможности выполнения решения Верховного суда в другой способ, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, Комиссия внесла изменения в постановления о форму и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - по Клюева.

Добавим, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости началась акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария.

ЦИК зарегистрировал Клюева Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева
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