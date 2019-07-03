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Парубій вимагає від СБУ і Держприкордонслужби відомості по Клюєву

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 00:18
Парубій вимагає від СБУ і Держприкордонслужби відомості по Клюєву
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Парубій назвав реваншем реєстрацію Клюєва та Шарія кандидатами у нардепи

Голова Верховної ради України Андрій Парубій подав запит до правоохоронних органів щодо екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, якого було зареєстровано кандидатом на вибори у Раду. Як повідомиляє РБК-Україна, про це Парубій написав у себе на сорінці у Facebook.

Також голова парламенту подав запит щодо блогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Нещодавню реєстрацію Центральною виборчою комісією обох цих осіб у якості кандидатів у народні депутати на позачергові вибори Парубій назвав реваншем.

"Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже є очевидним той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні. Як голова Верховної ради невідкладно звертаюсь із запитом до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоби отримати фактичні докази", - написав Парубій.

За його словами, це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію.

"Закон (про люстрацію, - ред.) має діяти. Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації", - резюмував спікер парламенту.

Парубій вимагає від СБУ і Держприкордонслужби відомості по Клюєву

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. У Комісії зазначили, що немає можливості виконання рішення Верховного суду в інший спосіб, ніж реєстрація Клюєва кандидатом у народні депутати. Крім того, Комісія внесла зміни до постанови про форму та текст бюлетенів, доповнивши перелік кандидатів новою позицією - щодо Клюєва.

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності почалася акція після рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

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Новини України Порошенко Зеленський КлюєвАндрій Парубій
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